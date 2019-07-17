​В Азербайджане 30 собак заразились бешенством в первом полугодии

"С 2013 года число случаев заражения бешенством в Азербайджане растет".

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Агентства аграрных услуг Министерства сельского хозяйства Нигяр Сафи на презентации проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "Улучшение национального потенциала в области контроля заболеваний и ветеринарной диагностики".

"В настоящее время ситуация с бешенством в Азербайджане нестабильна. В стране распространен городской тип бешенства. Наиболее широкое распространение болезнь получила в северном и южном регионе страны, а также в Абшеронском районе. В первой половине этого года в Азербайджане заразились бешенством 30 собак", - сказала она.