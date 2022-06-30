В Азербайджане зерновые убраны с 49% посевных площадей

В 61 районе Азербайджана продолжается уборка зерна. В целом зерновые убраны с 49% посевных площадей, в том числе ячмень - с 75%.
Как сообщает Report, информацию об этом распространил Минсельхоз.
В процессе уборки участвуют 1 503 комбайна, из них 649 находятся на балансе районных подразделений ОАО "Агросервис". К уборке также привлечено 854 комбайна, находящихся в частной собственности физических и юридических лиц.
В шести районах республики - Агдамском, Агджабединском, Бардинском, Саатлинском, Сабирабадском и Самухском - средняя урожайность пшеницы составляет 40-50 центнеров.