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В Азербайджане уборка зерновых завершена на 98%

В Азербайджане уборка зерновых завершена на 98% По данным на 16 августа, в Азербайджане собран урожай с 936,5 тыс. га (98%) из 955,2 тыс. га зерновых площадей, засеянных озимыми зерновыми и зернобобовыми культурами (без кукурузы).
АПК
19 августа 2022 г. 12:52
В Азербайджане уборка зерновых завершена на 98%

По данным на 16 августа, в Азербайджане собран урожай с 936,5 тыс. га (98%) из 955,2 тыс. га площадей, засеянных озимыми зерновыми и зернобобовыми культурами (без кукурузы).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

С полей собрано 2 850 тысяч тонн продукции, урожайность составила 30,4 центнера. Было собрано 1 731,8 тыс. тонн пшеницы (60,8% продукции), 1 092,0 тыс. тонн ячменя (38,3%), 26,2 тыс. тонн других видов зерновых и зернобобовых (0,9%).

Уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) полностью завершена в 23 районах и Нахчыванской АР. В 31 районе с порядка 90% засеянных полей собран урожай, в других районах сбор урожая был ниже 90%.

Самая высокая урожайность отмечена в Гаджигабульском (44,7 центнера с 1 га), Бардинском (44,3), Товузском (42,8), Сабирабадском (42,6), Тертерском (40,9), Саатлинском (40,7), Агджабединском (40,4), Агдамском (40,3), Самухском (40,0), Имишлинском (39,4) и Бейлаганском (37,7) районах.

По сравнению с другими районами больше всего зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) было произведено в Джалилабадском (192,3 тыс. тонн), Кюрдамирском (135,1 тыс. тонн), Физулинском (125,7 тыс. тонн), Агсуинском (115,6 тыс. тонн), Агджабединском (113,8 тыс. тонн), Исмаиллинском (110,7 тыс. тонн), Билясуварском (96,7 тыс. тонн) и Сабирабадском (93,1 тыс. тонн) районах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taxıl sahələrinin 98 %-də biçin başa çatıb

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