В Азербайджане завершаются работы над базой данных фермеров

https://report.az/storage/news/9b8cc1cdceac17e345f06f569e6e59a0/8edb8a03-e2b0-4d73-9f7b-6c9788f815a8_292.jpg
Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ "База данных фермеров в Азербайджане будет доступна в конце этого или в начале следующего года".
Как сообщает Report, об этом сказал замдиректора Центра аграрных исследований при министерстве сельского хозяйства Тогрул Джафаров.
По его словам, в базу будут включены данные о почти 400 тыс. фермерах.
"Это важное новшество в развитии сельского хозяйства в стране", - добавил Т. Джафаров.
Aynur BayramovaАвтор новости