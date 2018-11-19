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    В Азербайджане завершаются работы над базой данных фермеров

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ "База данных фермеров в Азербайджане будет доступна в конце этого или в начале следующего года".

    Как сообщает Report, об этом сказал замдиректора Центра аграрных исследований при министерстве сельского хозяйства Тогрул Джафаров.

    По его словам, в базу будут включены данные о почти 400 тыс. фермерах.

    "Это важное новшество в развитии сельского хозяйства в стране", - добавил Т. Джафаров.

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