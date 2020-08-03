В Азербайджане зафиксирована массовая гибель пчел

Мы столкнулись с массовой гибелью пчел во время распыления полей, поскольку пчеловоды разместили ульи на полях

В нескольких регионах Азербайджана наблюдается массовая гибель пчелиных семей.

Об этом Report заявил председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

По его словам, один из таких случаев зафиксирован в Загатале, где распылили химикаты на фундуковые плантации: "Помимо Загаталы, подобное было зафиксировано и в районах, где был посажен хлопок. Мы столкнулись с массовой гибелью пчел во время распыления полей, поскольку пчеловоды разместили ульи на полях. Нам должны сообщать, когда проводится распыление химикатов. Чтобы никто не пострадал, должно быть общее понимание. В настоящее время недовольство сторон привело к судебному процессу”.

Напомним, что число пчелиных семей в Азербайджане превысило 520 тысяч. С начала этого года местные пчеловоды произвели около 6 тысяч тонн меда.