В Азербайджане зафиксирован рост производства табака-сырца на 34%

В январе-октябре этого года с полей было собрано и сдано в заготовительные пункты 5 600 тонн табака-сырца, что на 34% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В январе-октябре этого года с полей было собрано и сдано в заготовительные пункты 5 600 тонн табака-сырца, что на 34% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, в этом году табак выращивался в 10 регионах Азербайджана, включая Нахчыванскую АР: "Наибольшие площади табака засеяны в Шеки-Загатальском экономическом районе, на который приходится около 90% всех табачных посевов. В настоящее время в регионах продолжается сбор табака, средняя урожайность по республике достигла 22 центнеров, что на 3,6 центнера больше, чем за аналогичный период прошлого года".

Отметим, что в этом году также зафиксирован значительный рост экспорта табака на внешние рынки. За январь-октябрь этого года из Азербайджана на внешние рынки было экспортировано 7 тыс. тонн табака-сырца на сумму 21,5 млн долларов США, что в 5,1 раза больше в стоимостном и в 3,5 раза больше в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.