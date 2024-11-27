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В Азербайджане зафиксирован рост производства табака-сырца на 34%

В Азербайджане зафиксирован рост производства табака-сырца на 34% В январе-октябре этого года с полей было собрано и сдано в заготовительные пункты 5 600 тонн табака-сырца, что на 34% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
АПК
27 ноября 2024 г. 11:38
В Азербайджане зафиксирован рост производства табака-сырца на 34%

В январе-октябре этого года с полей было собрано и сдано в заготовительные пункты 5 600 тонн табака-сырца, что на 34% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, в этом году табак выращивался в 10 регионах Азербайджана, включая Нахчыванскую АР: "Наибольшие площади табака засеяны в Шеки-Загатальском экономическом районе, на который приходится около 90% всех табачных посевов. В настоящее время в регионах продолжается сбор табака, средняя урожайность по республике достигла 22 центнеров, что на 3,6 центнера больше, чем за аналогичный период прошлого года".

Отметим, что в этом году также зафиксирован значительный рост экспорта табака на внешние рынки. За январь-октябрь этого года из Азербайджана на внешние рынки было экспортировано 7 тыс. тонн табака-сырца на сумму 21,5 млн долларов США, что в 5,1 раза больше в стоимостном и в 3,5 раза больше в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaş tütün istehsalında 34 % artım qeydə alınıb

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