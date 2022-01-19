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В Азербайджане выросло число желающих получить субсидии фермеров

В Азербайджане выросло число желающих получить субсидии фермеров В 2021 году 262 тыс. фермеров обратились в Министерство сельского хозяйства для получения субсидий на осенние посевы, что на 1,55% больше, чем в 2020 году.
АПК
19 января 2022 г. 14:46
В Азербайджане выросло число желающих получить субсидии фермеров

В 2021 году 262 тыс. фермеров обратились в Министерство сельского хозяйства для получения субсидий на осенние посевы, что на 1,55% больше, чем в 2020 году.

Как передает Report, об этом сообщил зампред Агентства аграрного кредитования и развития Фарид Рагимли.

По его словам, в прошлом году площади декларированных посевных территорий по сравнению с предыдущим годом увеличились на 3,3%, до 874 тыс. гектаров.

Ф.Рагимли отметил, что по сравнению с 2020 годом, в 2021 году работы в связи с приемом деклараций для посевных завершились рано: "Это стало возможным благодаря просветительским работам с фермерами, в связи с чем процесс успешно завершился в декабре".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda subsidiya almaq istəyən fermerlərin sayı 2%-ə yaxın artıb

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