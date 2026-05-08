В Азербайджане введут налог на импорт отдельных видов рыбы

В Азербайджан поэтапно введут налог на импорт отдельных видов рыбы для поддержки местных производителей и развития аквакультуры.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра рыболовства и аквакультуры Азербайджана Джейхун Алиев на II Международном форуме агрономов в Баку.

"На следующем этапе для развития аквакультуры будет поэтапно введен налог на импорт продукции, которая также выращивается в Азербайджане. Речь идет, прежде всего, о карповых, форели из семейства лососевых, а также осетровых рыбах", - отметил Алиев.

Он подчеркнул, что указанные виды обладают высоким потенциалом для развития аквакультуры в стране и введение налогов позволит местным хозяйствам приблизиться к максимальным производственным мощностям, увеличить объемы производства и укрепить продовольственную безопасность страны.

Алиев также заявил, что Азербайджан намерен выйти на мировой рынок с новыми гибридными видами рыбы. "Одной из ключевых целей является продвижение на мировой рынок новых продуктов и гибридных видов, созданных в Азербайджане. Речь идет, в частности, о новых гибридах осетровых, которые отличаются более высокой продуктивностью и лучшими показателями икры", - сказал он.