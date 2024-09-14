В Азербайджане впервые проводится "Фестиваль малины"

Сегодня в селе Кешкю Гёйгёльского района впервые стартовал "Фестиваль малины", который проводится в Азербайджане впервые.
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Согласно информации, фестиваль организован Исполнительной властью Гёйгёльского района, партнерами выступают Центр аграрных инноваций при Министерстве, ООО "Государственное объединение по переработке и производству Азераграр", Профсоюз работников аграрного сектора, а также Министерство культуры, Государственное агентство по туризму, а также другие государственные и частные структуры.
Цель фестиваля - повысить конкурентоспособность региона в туристическом секторе, поддержать развитие агротуризма, продемонстрировать уникальные особенности Гёйгёльского района и производимую здесь сельскохозяйственную продукцию, внести вклад в развитие экономики путем стимулирования производства малины.
На фестивале, организованном на территории 3 га, посетителям предоставлена возможность ближе познакомиться с процессом выращивания малины, организована дегустация и продажа сортов этой ягоды, представленных местными производителями. Посетители фестиваля ознакомились с продукцией и образцами народного прикладного искусства, произведенными почти 100 фермерами и ремесленниками, получили возможность приобрести понравившиеся товары по самым выгодным ценам.
Ожидается, что ежедневно фестиваль будет посещать не менее 5 тысяч человек.