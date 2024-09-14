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В Азербайджане впервые проводится "Фестиваль малины"

В Азербайджане впервые проводится "Фестиваль малины" Сегодня в селе Кешкю Гёйгёльского района впервые стартовал "Фестиваль малины", который проводится в Азербайджане впервые.
АПК
14 сентября 2024 г. 20:34
В Азербайджане впервые проводится Фестиваль малины

Сегодня в селе Кешкю Гёйгёльского района впервые стартовал "Фестиваль малины", который проводится в Азербайджане впервые.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, фестиваль организован Исполнительной властью Гёйгёльского района, партнерами выступают Центр аграрных инноваций при Министерстве, ООО "Государственное объединение по переработке и производству Азераграр", Профсоюз работников аграрного сектора, а также Министерство культуры, Государственное агентство по туризму, а также другие государственные и частные структуры.

Цель фестиваля - повысить конкурентоспособность региона в туристическом секторе, поддержать развитие агротуризма, продемонстрировать уникальные особенности Гёйгёльского района и производимую здесь сельскохозяйственную продукцию, внести вклад в развитие экономики путем стимулирования производства малины.

На фестивале, организованном на территории 3 га, посетителям предоставлена возможность ближе познакомиться с процессом выращивания малины, организована дегустация и продажа сортов этой ягоды, представленных местными производителями. Посетители фестиваля ознакомились с продукцией и образцами народного прикладного искусства, произведенными почти 100 фермерами и ремесленниками, получили возможность приобрести понравившиеся товары по самым выгодным ценам.

Ожидается, что ежедневно фестиваль будет посещать не менее 5 тысяч человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə “Moruq Festivalı” keçirilir

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