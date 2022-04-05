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В Азербайджане впервые карабахских скакунов выставят на аукцион

В Азербайджане впервые карабахских скакунов выставят на аукцион Впервые в Азербайджане скакуны карабахской породы будут выставлены на аукцион в Гобустанском демонстрационном животноводческом комплексе при ОАО «Агросервис», принадлежащем Министерству сельского хозяйства Азербайджана.
АПК
5 апреля 2022 г. 12:24
В Азербайджане впервые карабахских скакунов выставят на аукцион

Впервые в Азербайджане скакуны карабахской породы будут выставлены на аукцион в Гобустанском демонстрационном животноводческом комплексе при ОАО «Агросервис», принадлежащем Министерству сельского хозяйства Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На аукционе, который состоится 15 апреля, могут принять участие как местные, так и зарубежные заводчики, предприниматели. Будут представлены специально отобранные скакуны с высоким потенциалом. Кроме того, в комплексе будет интерактивная визуализация данных о карабахских скакунах. Продажа будет оформлена в соответствии с окончательной ценой, и они будут застрахованы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan sells Karabakh horses at auction for first time
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə Qarabağ atları hərrac yolu ilə satışa çıxarılır

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