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В Азербайджане внедряют частную ветеринарную деятельность

В Азербайджане внедряют частную ветеринарную деятельность В Азербайджане начинается внедрение частных ветеринарных услуг.
АПК
31 августа 2021 г. 11:41
В Азербайджане внедряют частную ветеринарную деятельность

В Азербайджане начинается внедрение частных ветеринарных услуг.

Как передает Report, об этом сказал председатель Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев.

Он отметил, что частные ветеринарные услуги предоставляются во всем мире:

"Это один из эффективных путей борьбы с заболеваниями животных. Наша цель – устранить заболевания животных. Внедрением этой системы мы хотим повысить интерес к профессии ветеринара. В последние годы интерес к данной сфере ослаб, сейчас данная сфера станет частной, ветеринары смогут действовать индивидуально, что повысит интерес".

По словам М.Алиева, частная ветеринарная деятельность будет запущена с 1 сентября: "Она будет внедрена в Шеки, Загатала и Гахе. С 1 ноября будет внедрена по всей стране".

Председатель Агентства аграрных услуг добавил, что до начала перехода на частную ветеринарную деятельность были проведены тренинги.

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Версия на английском языке When will full implementation of private veterinary services in Azerbaijan begin?
Версия на азербайджанском языке Özəl baytarlıq fəaliyyətinin ölkədə tam tətbiqi nə zaman başlayacaq?

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