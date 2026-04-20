В Азербайджане в 2025 году хлопководам осуществлены страховые выплаты на 1 млн манатов

В 2025 году в Азербайджане фермерам осуществлено 958 тыс. манатов в виде страховых выплат за ущерб, нанесенный 2064 га хлопковых полей.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд аграрного страхования, это соответственно на 8,9% больше и примерно в 2 раза меньше по сравнению с 2024 годом.

Страхование хлопковых полей в Азербайджане начинается в апреле и продолжается до конца мая. В настоящее время хлопок выращивается на площади около 110 тыс. га примерно в 20 регионах. Хлопководством занимаются порядка 15 тыс. фермеров.

В 2025 году Фонд аграрного страхования произвел страховые выплаты на сумму 9 млн 147 тыс. манатов, что на 2,7 млн манатов (на 43%) больше, чем в 2024 году.

Из прошлогодних выплат 8 млн 753 тыс. манатов пришлось на страхование урожая, а 394 тысячи манатов - на страхование скота.

В целом с начала своей деятельности в 2020 году Фонд осуществил страховые выплаты на сумму 22,6 млн манатов.