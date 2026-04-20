    ASK
    20 aprel, 2026
    11:14
    Azərbaycanda ötən il pambıqçılara 1 milyon manat sığorta ödənişi verilib

    2025-ci ildə Azərbaycanda 2 064 hektar pambıq sahəsində baş vermiş sığorta hadisələri üzrə fermerlərə 958 min manat ödəniş verilib.

    "Report" bu barədə Aqrar Sığorta Fonduna istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bunlar, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq təxminən 2 dəfə az və 8,9 % çoxdur.

    Azərbaycanda pambıq sahələrinin sığortası aprel ayında başlayır və may ayının sonuna qədər davam edir. Hazırda 20-yə yaxın rayonda 110 min hektara yaxın ərazidə pambıq becərilir. Tarlalarınıböyük hissəsi Mil-Muğan, Salyan-Şirvan və Mərkəzi Aran regionlarındadır. Ölkənin əsas pambıqçılıq rayonları: Saatlı – 12,6 min hektar, Ağcabədi – 11,8 min hektar, Sabirabad – 11,1 min hektar, Salyan – 9,7 min hektar, Beyləqan – 8,9 min hektar, Bərdə – 8,5 min hektar, Biləsuvar – 8,1 min hektar, İmişli – 7,9 min hektar, Neftçala – 7,2 min hektar, Yevlax – 3,3 min hektar, Zərdab – 3,1 min hektar, Tərtər – 2,8 min hektar, Ağdam – 2,4 min hektar, Goranboy – 2,0 min hektar, Kürdəmir – 1,1 min hektar və başqalarıdır. Hazırda ölkəmizdə 15 minə yaxın fermer pambıq əkini ilə məşğuldur.

    2025-ci ildə Aqrar Sığorta Fondu 9 milyon 147 min manat sığorta ödənişi edib. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 2,7 milyon manat və yaxud 43 % çoxdur.

    Ötənilki ödənişlərin 8 milyon 753 min manatı bitkiçilik, 394 min manatı isə heyvandarlıq sığortasının payına düşüb, əsas hissəsi meyvə bağları - şaftalı, nektarin, badam, taxıl, qarğıdalı və sair bitkilərə aid olub.

    Ümumilikdə, Fond 2020-ci ildə fəaliyyətə başlayandan indiyə qədər 22,6 milyon manat sığorta ödənişi verib.

    В Азербайджане в 2025 году хлопководам осуществлены страховые выплаты на 1 млн манатов

    Son xəbərlər

    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    20:12
    Foto

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    İnfrastruktur
    20:06

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

    Region
    19:55

    Deputat: Siyasi şəxslər tolerantlığı, multikulturalizmi aşılamalıdır

    Xarici siyasət
    19:54

    Sumqayıtda suyun verilişində fasilə yaranacaq

    İnfrastruktur
    19:52

    Media: İranın danışıqlarda iştirak etməmək qərarı hələ ki dəyişməyib

    Region
    19:47

    Yuri Qusev Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti