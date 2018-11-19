В Азербайджане увеличилось производство мяса и молока

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре этого года производство мяса в живом весе в Азербайджане увеличилось на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достигло 417,7 тыс. тонн, производство молока возросло на 2,2%, до 1 720,1 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, за первые 10 месяцев этого года производство яиц в стране сократилось на 2,1%, до 1416,5 млн единиц, производство шерсти - на 1%, до 15,7 тыс. тонн.

Кроме того, в стране было произведено 514 тонн (в прошлом году - 245 тонн) коконов, что является самым высоким показателем за последние 20 лет.