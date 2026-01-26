Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    АПК
    26 января, 2026
    • 17:38
    В Азербайджане увеличено число заместителей министра сельского хозяйства

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес поправки в "Положение о Министерстве сельского хозяйства", утвержденное президентским указом от 20 апреля 2005 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал новый указ.

    Согласно указу, число заместителей министра сельского хозяйства увеличено с 3 до 4.

    Лента новостей