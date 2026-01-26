В Азербайджане увеличено число заместителей министра сельского хозяйства
АПК
- 26 января, 2026
- 17:38
Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес поправки в "Положение о Министерстве сельского хозяйства", утвержденное президентским указом от 20 апреля 2005 года.
Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал новый указ.
Согласно указу, число заместителей министра сельского хозяйства увеличено с 3 до 4.
