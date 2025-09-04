В Азербайджане увеличена субсидия для производителей хлопка

Совет по сельскохозяйственным субсидиям принял решение об увеличении субсидии на выращивание хлопка в 2026 сельскохозяйственном году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно решению, фермерам будет выплачиваться субсидия в размере 215 манатов за каждую тонну хлопка, выращенного на полях, оснащенных современными ирригационными системами, и сданного в заготовительные пункты.

За каждую тонну хлопка, выращенного на полях, не оснащенных современными ирригационными системами, и сданного в заготовительные пункты, фермеры получат субсидию в размере 200 манатов.

Субсидия на продукт будет предоставляться только для хлопка, выращенного в Агджабеди, Агдаме, Бейлагане, Барде, Билясуваре, Геранбое, Имишли, Кюрдамире, Нефтчале, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Тертере, Евлахе, Зардабе, а также в селах Гюнешли и Тазакенд Джалилабадского района и в селе Халадж Уджарского района.

В 2026 хозяйственном году субсидии на продукт не будут выплачиваться фермерам, если их средняя урожайность по данным Электронной информационной системы сельского хозяйства составит 15 центнеров/га и ниже, а также за часть средней урожайности свыше 60 центнеров/га на каждого фермера