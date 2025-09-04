Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    В Азербайджане увеличена субсидия для производителей хлопка

    АПК
    • 04 сентября, 2025
    • 16:42
    В Азербайджане увеличена субсидия для производителей хлопка

    Совет по сельскохозяйственным субсидиям принял решение об увеличении субсидии на выращивание хлопка в 2026 сельскохозяйственном году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

    Согласно решению, фермерам будет выплачиваться субсидия в размере 215 манатов за каждую тонну хлопка, выращенного на полях, оснащенных современными ирригационными системами, и сданного в заготовительные пункты.

    За каждую тонну хлопка, выращенного на полях, не оснащенных современными ирригационными системами, и сданного в заготовительные пункты, фермеры получат субсидию в размере 200 манатов.

    Субсидия на продукт будет предоставляться только для хлопка, выращенного в Агджабеди, Агдаме, Бейлагане, Барде, Билясуваре, Геранбое, Имишли, Кюрдамире, Нефтчале, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Тертере, Евлахе, Зардабе, а также в селах Гюнешли и Тазакенд Джалилабадского района и в селе Халадж Уджарского района.

    В 2026 хозяйственном году субсидии на продукт не будут выплачиваться фермерам, если их средняя урожайность по данным Электронной информационной системы сельского хозяйства составит 15 центнеров/га и ниже, а также за часть средней урожайности свыше 60 центнеров/га на каждого фермера

    хлопок субсидии фермеры
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda pambığa görə məhsul subsidiyası artırılıb

    Последние новости

    18:14

    Число пострадавших в ДТП в Джалилабаде достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:08

    В Лондоне в результате ДТП с двухэтажным автобусом пострадали 17 человек

    Другие страны
    18:07

    В одном из ресторанов Хачмаза содержали животных из Красной книги

    Экология
    17:57

    Фариз Рзаев принял участие в 20-м Бледском стратегическом форуме

    Внешняя политика
    17:50

    Зеленский: Главная гарантия безопасности Украины - сильная армия

    Другие страны
    17:45

    Госслужба расследует атаки на Telegram

    ИКТ
    17:44

    В Газахе за 8 месяцев разминировано 122 га

    Внутренняя политика
    17:34

    Рашад Алекперов: ИИ в живописи не дает желаемого эффекта

    Искусство
    17:29

    Ронен Краус: Мы работаем над организацией очередного заседания МПК Азербайджан-Израиль

    Внешняя политика
    Лента новостей