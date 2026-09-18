В Азербайджане товарные сертификаты можно будет продавать посредством индоссамента

В Азербайджане сертификаты соответствия продукции можно будет продавать и вводить в оборот посредством индоссамента (способ переоформления ценной бумаги на нового владельца - ред.).

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

Она разъяснила, что сертификат соответствия продукции - это обеспеченная ценная бумага, выданная должником в электронной виде для производства или первичной переработки продукции, гарантирующая исполнение обязательства.

"Этим должник обязуется безусловно предоставить продукцию или сумму денег на основании акта приема-сдачи. Существуют два вида сертификатов - финансовый и товарный. Одно предусматривает передачу продукции по окончании периода, другое - возврат суммы, то есть долга", - сказала она.

Замминистра также сообщила, что товарное свидетельство будет включено в перечень ценных бумаг, предусмотренный Гражданским кодексом.

"Товарный сертификат может применяться как в растениеводстве, так и в животноводстве. В растениеводстве его могут выдавать как собственники земли, так и ее законные пользователи. При переходе прав на землю к другому лицу к нему переходят также права и обязанности по товарному сертификату. То есть, как и другие ценные бумаги, он может быть передан следующему лицу, продан и введен в оборот посредством индоссамента", - сказала она.