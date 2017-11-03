В Азербайджане создана Ассоциация производителей и экспортеров чая

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В ходе встречи в Бакинском бизнес-центре, проведенной при организации министерства экономики и министерства сельского хозяйства и Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), прошли переговоры с предпринимателями, занимающимися производством и экспортом чая, принято решение о создании Ассоциации производителей и экспортеров чая.

Об этом сообщили Report в пресс-служба министерства экономики.

Председателем правления Ассоциации избран глава компании "Астарачай" Тялят Мамедов.

Создание Ассоциации производителей и экспортеров чая будет иметь важное значение с точки зрения развития предпринимательства, а также увеличения производства и экспорта чая и расширения экспортных возможностей Азербайджана.

Следует отметить, что в стране были созданы также ассоциации производителей и экспортеров меда, вина, граната, фундука, фруктов и овощей, хурмы, текстиля.