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    ​В Азербайджане состоялись обсуждения по развитию шелководства

    Председатель НКПА: Считаю, что для этого есть много возможностей

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня заместитель премьер-министра Абид Шарифов принял председателя Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКПА) Мамеда Мусаева. Об этом сообщил Report сам председатель НКПА.

    По словам М.Мусаева, в ходе встречи состоялись обсуждения по развитию шелководства в Азербайджане: "Мы обсудили с вице-премьером Абидом Шарифовым перспективы развития шелководства. Считаю, что для этого есть много возможностей. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Индией в этой сфере". 

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