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В Азербайджане собрано свыше 790 тыс. тонн пшеницы

В Азербайджане собрано свыше 790 тыс. тонн пшеницы В Азербайджане с полей собрано 1 млн 700 тысяч тонн зерновых, 793 тысячи тонн пшеницы, 910 тысяч тонн ячменя.
АПК
11 июля 2022 г. 17:51
В Азербайджане собрано свыше 790 тыс. тонн пшеницы

В Азербайджане с полей собрано 1 млн 700 тысяч тонн зерновых - 793 тысячи тонн пшеницы, 910 тысяч тонн ячменя.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела Минсельхоза Имран Джумшудов.

По его словам, в настоящее время в стране продолжается уборка зерна, под урожай текущего года засеяно более 1 млн гектаров, из которых около 600 тыс. гектаров составляют посевы пшеницы, около 400 тыс. гектаров – ячменя: "В настоящее время уборка продолжается, можно сказать, что в целом убрано примерно 58% посевных площадей, средняя урожайность зерновых составляет 29,9 центнера с гектара".

"Пшеница убрана с 44% посевных площадей, ее объемы составили 793 тыс. тонн. Урожайность пшеницы равна 31,9 центнеров с гектара. Ячмень убран с 81% посевных площадей, урожайность составляет 28,4 центнера с гектара, всего собрано 910 тысяч тонн”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taxıl, buğda, arpa yığımının həcmləri açıqlanıb

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