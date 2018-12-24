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    В Азербайджане сформируют систему "Электронное сельское хозяйство" к следующему году

    © Report/ Firi Sa;im

    Баку. 24 декабря REPORT.AZ/ "Формирование информационной системы "Электронное сельское хозяйство" министерством сельского хозяйства завершится в следующем году".

    Как сообщает Report, об этом в интервью сайту партии "Ени Азербайджан" заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов.

    "Внедрение этой системы обеспечит прозрачность и гибкость в аграрном секторе, включая выдачу субсидий. Оказание всех услуг через электронное правительство создаст дополнительные преимущества для фермеров. Это увеличит возможности прогнозирования производительности и объема продаж, повысит информированность, упростит процедуры, сделает доступнее услуги, а также позволит внедрять новые рыночные инструменты", - сказал он.

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