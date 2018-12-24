В Азербайджане сформируют систему "Электронное сельское хозяйство" к следующему году

© Report/ Firi Sa;im https://report.az/storage/news/0259bf299c6923b27d863d695cdb5a51/383f5bb7-bae0-40a3-be8a-16fb38765a56_292.jpg

Баку. 24 декабря REPORT.AZ/ "Формирование информационной системы "Электронное сельское хозяйство" министерством сельского хозяйства завершится в следующем году".

Как сообщает Report, об этом в интервью сайту партии "Ени Азербайджан" заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов.

"Внедрение этой системы обеспечит прозрачность и гибкость в аграрном секторе, включая выдачу субсидий. Оказание всех услуг через электронное правительство создаст дополнительные преимущества для фермеров. Это увеличит возможности прогнозирования производительности и объема продаж, повысит информированность, упростит процедуры, сделает доступнее услуги, а также позволит внедрять новые рыночные инструменты", - сказал он.