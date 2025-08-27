    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентября

    АПК
    • 27 августа, 2025
    • 14:42
    Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентября

    В Азербайджане с 1 сентября открывается сезон рыбной ловли.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, мораторий на промышленный лов рыбы и других водных биоресурсов в период нереста в реке Кура,, озере Сарысу, а также в Мингячевирском, Шамкирском, Аразском и Еникендском водохранилищах завершается с 1 сентбяря.

    Мораторий вводился в соответствии с "Правилами лова рыбы и других водных биоресурсов", утвержденными постановлением Кабинета министров.

    Центр рыболовства и аквакультуры призвал всех физических и юридических лиц, занимающихся промыслом, строго соблюдать правила, не использовать запрещенные приспособления и не выходить на лов в запрещенный период, а также не заниматься рыбной ловлей без специального разрешения.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda sentyabrın 1-dən balıq ovuna icazə veriləcək
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijan to open fishing season from Sept. 1

    Последние новости

    15:13

    В Сумгайыте горит хлебный цех

    Происшествия
    14:59

    ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товары

    Другие страны
    14:58

    В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителя

    Наука и образование
    14:50

    Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатов

    АПК
    14:42
    Фото

    Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала

    Индивидуальные
    14:42

    Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентября

    АПК
    14:29
    Видео

    Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТО

    Внешняя политика
    14:26

    Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 раза 

    ИКТ
    14:14
    Фото

    Жителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов

    Внутренняя политика
    Лента новостей