В Азербайджане реализуют госпрограмму по расширению производства шафрана

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Министерство сельского хозяйства планирует реализацию госпрограммы по расширению производства шафрана в Азербайджане".

Об этом сообщил Report заместитель начальника отдела организации растениеводства и мониторинга структуры Фарман Керимов.

"В настоящее время спрос на шафран в Азербайджане удовлетворяется за счет дешевого импорта из Ирана. Хотя качество местного шафрана выше, чем выращенного не только в Иране, но и в Испании и Италии. Если Агентство продовольственной безопасности проведет мониторинги в этом направлении, а иранский шафран низкого качества будет изъят с рынка, возникнет спрос на продукцию местных фермеров. В то же время за счет экспорта в страну начнет поступать инвалюта. Принимая во внимание все эти перспективы, планируется подготовить государственную программу по шафрану", - сказал он.

По словам представителя министерства, посевные площади шафрана в стране примерно в 30 раз меньше, чем во времена СССР: "Ранее шафран выращивали на 430 гектарах в Баку, Гяндже и Шеки. В настоящее время в поселке Зира в Баку имеется всего лишь 6,5 гектара посевной площади шафрана. Предполагается расширить их до 12 гектаров. Помимо этого, во времена СССР в бакинском поселке Бильгя располагался шафранный совхоз на 18 гектарах земли, из которых сейчас сохранилось 8 гектаров. Ранее в Азербайджане выращивали 600 кг шафрана в год, сейчас эта цифра неизвестна. Статистика будет вестись со следующего года".

Ф.Керимов также отметил, что в будущем производителям шафрана могут выдаваться субсидии.