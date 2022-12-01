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В Азербайджане разработана концепция госрезервов

В Азербайджане разработана концепция госрезервов В Азербайджане с применением международного опыта разработана концепция государственных резервов.
АПК
1 декабря 2022 г. 13:46
В Азербайджане разработана концепция госрезервов

В Азербайджане с применением международного опыта разработана концепция государственных резервов.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя правления Агентства государственных резервов Азербайджана Хидаят Азимов заявил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Согласно концепции, государственные резервы будут распределены по трем направлениям: стратегические резервы, резервы на случай чрезвычайных ситуаций и мобилизационные резервы", - отметил он.

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