В Азербайджане проводится I Международный фестиваль фундука, орехов и каштана - ФОТО

Загатала. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане начался I Международный фестиваль фундука, орехов и каштана.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, мероприятие состоялось при организации Исполнительной власти Загатальского района.

Церемония открытия фестиваля состоялась на площади "Деде Горгуд" в городе Загатала.

В мероприятии приняли участие руководители и представители около 15 функционирующих в Азербайджане посольств иностранных стран, представители министерств и структур, депутаты Милли Меджлиса, производители, экспортеры фундука, гости города и жители района.

Официальные гости фестиваля сначала возложили цветы к памятнику общенационального лидера в Парке Гейдара, ознакомились с Центром Гейдара Алиева.

В завершении фестиваля были награждены победители конкурса.