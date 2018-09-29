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    В Азербайджане проводится I Международный фестиваль фундука, орехов и каштана - ФОТО

    Загатала. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане начался I Международный фестиваль фундука, орехов и каштана.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, мероприятие состоялось при организации Исполнительной власти Загатальского района.

    Церемония открытия фестиваля состоялась на площади "Деде Горгуд" в городе Загатала.

    В мероприятии приняли участие руководители и представители около 15 функционирующих в Азербайджане посольств иностранных стран, представители министерств и структур, депутаты Милли Меджлиса, производители, экспортеры фундука, гости города и жители района.

    Официальные гости фестиваля сначала возложили цветы к памятнику общенационального лидера в Парке Гейдара, ознакомились с Центром Гейдара Алиева.

    В завершении фестиваля были награждены победители конкурса.

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