В Азербайджане проводится I Международный фестиваль фундука, орехов и каштана - ФОТО

Загатала. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане начался I Международный фестиваль фундука, орехов и каштана.
Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, мероприятие состоялось при организации Исполнительной власти Загатальского района.
Церемония открытия фестиваля состоялась на площади "Деде Горгуд" в городе Загатала.
В мероприятии приняли участие руководители и представители около 15 функционирующих в Азербайджане посольств иностранных стран, представители министерств и структур, депутаты Милли Меджлиса, производители, экспортеры фундука, гости города и жители района.
Официальные гости фестиваля сначала возложили цветы к памятнику общенационального лидера в Парке Гейдара, ознакомились с Центром Гейдара Алиева.
В завершении фестиваля были награждены победители конкурса.
Valeh DadaşovАвтор новости