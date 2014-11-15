В Азербайджане производство сельскохозяйственной продукции снизилось на 3%

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь этого года в Азербайджане общая стоимость производимой сельхозпродукции по фактическим ценам составила 4 637,5 млн. манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ее стоимость в постоянных ценах снизилась на 3%, в том числе производство растительной продукции упало на 8,1%, продукции животноводства повысилось на 3,1%.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в аграрном секторе Азербайджана завершился сбор растительной продукции. К 1 ноября скошено зерновых (без кукурузы) на 954,8 тысяч гектарах, что при средней урожайности 22,8 центнера с гектара составило 2 178,8 тысяч тонн продукции. Кроме этого, за отчетный период на 35,0 тысяч гектарах кукурузных полей с обмолотом початков собрано 183,0 тысячи тонн продукции, при средней урожайности 52,2 центнера кукурузных зерен с гектара. С учетом сбора кукурузы производство зерновых в целом по стране составило 2 361,8 тысяч тон.

Также за сезон с полей собрано 819,3 тысяч тонн картофеля, 1 167,9 тонн овощей, 440,8 тысяч тонн бахчевых культур. Относительно аналогичного периода прошлого года производство картофеля снизилось на 17,4%, овощей - на 2,0%, а производство бахчевых культур увеличилось на 2,6%. Средняя урожайность гектара по картофелю составила 133 центнера, овощам - 154 центнера, бахчевым культурам - 157 центнеров.

К 1 ноября произведено 2,7 тысяч тонн высушенных табачных листьев, 20,3 тысячи тонн подсолнечных семян, 34,9 тысяч тонн сырого хлопка продано обрабатывающим предприятиям. Также на 5 706 гектарах посажена сахарная свекла, ее уборка продолжается. За отчетный период убрано 82,5 тысяч тонн свеклы с 3 024 гектаров (53%).

Отметим, что в хозяйствах продолжаются осенне-полевые работы.