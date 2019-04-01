В Азербайджане приступили к созданию семенной биржи

В настоящее время в Азербайджане ведется подготовка к созданию семенной биржи.

Об этом сообщил Report председатель Государственного семенного фонда при министерстве сельского хозяйства Эмин Алиев.

Э. Алиев подчеркнул, что в настоящее время изучается зарубежный опыт, в частности, Западной Европы.

Следует отметить, что на бирже в онлайн режиме можно будет осуществлять операции по торговле, сертификации, логистике семян. Она сыграет роль единой платформы для производителей и импортеров семян, физических и юридических лиц.