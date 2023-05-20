В Азербайджане принят новый госстандарт, разработанный AZCHEMCO и Абшеронской опытной станцией

В связи с принятием нового стандарта редакция Report обратилась к одному из авторов документа – директору Апшеронской опытной станции Научно-исследовательского института защиты растений и технических растений при Министерстве сельского хозяйства Азербайдж

В связи с принятием нового стандарта редакция Report обратилась к одному из авторов документа – директору Абшеронской опытной станции Научно-исследовательского института защиты растений и технических растений при министерстве сельского хозяйства Азербайджана, доктору аграрных наук Джабраилу Агаеву.

- Как пришла идея и что сподвигло Вас участвовать в этом проекте?

- Повышение качества продукции, производимой в Азербайджанской Республике, обеспечение ее постоянного развития и увеличение ассортимента продукции, отвечающей требованиям международных стандартов, являются одними из приоритетных задач нашей страны. В рамках расширения сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями и частными производственными площадками в данной сфере совместными усилиями азербайджанского производителя водорастворимых удобрений компании AZCHEMCO и Абшеронской опытной станции был разработан проект государственного стандарта AZS 932:2023 "Удобрения-Жидкие".

Мы очень гордимся, что данный проект стандарта был утвержден в качестве государственного стандарта 23 апреля 2023 года Азербайджанским институтом стандартизации Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики и включен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации. В связи с этим, пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность нашим партнерам, внесшим свой вклад в подготовку, экспертизу и принятие проекта стандарта.

- Не могли бы Вы рассказать принципах проведения исследований на станции и об истории сотрудничества с представителем частного сектора страны компанией AZCHEMCO?

- Абшеронская опытная станция была создана в 1930 году и является первым научным учреждением по защите растений в Азербайджане. В настоящее время будучи председателем "Технического комитета по стандартизации пестицидов, биологических препаратов и агрохимикатов" мы заняты подготовкой нормативно-правовых документов с участием высококвалифицированных специалистов в данной области.

Организация внутреннего производства в удовлетворении спроса на удобрения в Азербайджане считается одним из приоритетов. Ознакомившись с планами ООО AZCHEMCO в этой области, мы выразили желание помочь деятельности компании научно обоснованными методами. Предложение было положительно оценено, и мы тесно сотрудничаем уже почти 2 года.

Предварительно опытные образцы удобрений, предназначенных для производства на ООО AZCHEMCO, проходят испытания в полевых условиях на территории станции. Эффективность удобрений проводят высококвалифицированные ученые и специалисты нашей организации. Различные нормы расхода удобрений испытаны путем использования их на растениях, выращиваемых в открытых и закрытых условиях. Нормы внесения удобрений определяются по результатам опытных испытаний. В экстенсивных экономических экспериментах уточняется эффективность оптимальных норм затрат. После полученных результатов составляются рекомендации по применению удобрений.

Мы уверены, что производимые компанией удобрения вскоре сыграют важную роль в удовлетворении потребностей рынка Азербайджана и частичном отказе от импорта.

- Не так давно, 5 мая вышло Решение Кабинета Министров о правках в Закон Азербайджанской Республики № 523-VIQ "О безопасности пищевых продуктов". Что вы думаете по поводу внесенных изменений?

- В первую очередь хочу сказать, что в документе приняты стратегические изменения в подходе к применению агрохимикатов в сельском хозяйстве и более жесткому контролю используемых агрохимикатов в целях обеспечения продовольственной безопасности нашей страны. Ни для кого не секрет, что неправильная методика применения агрохимикатов в сельском хозяйстве и их недостаточное качество создают серьезные проблемы в структуре почвы, которая является основным средством производства страны, и чрезмерное накопление пестицидов и агрохимикаты в продуктах питания могут нанести непоправимый ущерб национальному генофонду. Я целиком и полностью поддерживаю данное решение, так как уверен, что внедрение инновационных методов выращивания сельскохозяйственных культур с применением качественных агрохимикатов не только повлияет на интенсивное развитие данного сектора страны, но и обезопасит жителей Азербайджана от потребления некачественных продуктов питания с содержанием химического следа.