В Азербайджане предлагается внести засуху в список стихийных бедствий

В Азербайджане подготовлен проект о внесении засухи в список стихийных бедствий.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Али Масимли на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, климатические изменения серьезно влияют на продуктивность в сельском хозяйстве: "В таких условиях засуха приводит к банкротству фермеров. Хотя Фонд аграрного страхования проводит определенную работу в этом направлении, масштабы засухи настолько велики, что полное решение этой проблемы в рамках существующих финансовых возможностей Фонда невозможно".

Масимли считает, что в этом плане важно разработать правовой механизм, который, с одной стороны, оказал бы определенную поддержку Фонду аграрного страхования, а с другой - создал бы условия для решения проблем, связанных с его финансовыми возможностями.

"Именно поэтому я подготовил проект о внесении засухи в список стихийных бедствий. Важно дать конкретное направление этому проекту после консультаций с соответствующими структурами", - подчеркнул депутат.