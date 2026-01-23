Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Азербайджане предлагается внести засуху в список стихийных бедствий

    АПК
    • 23 января, 2026
    • 12:51
    В Азербайджане предлагается внести засуху в список стихийных бедствий

    В Азербайджане подготовлен проект о внесении засухи в список стихийных бедствий.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Али Масимли на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    По его словам, климатические изменения серьезно влияют на продуктивность в сельском хозяйстве: "В таких условиях засуха приводит к банкротству фермеров. Хотя Фонд аграрного страхования проводит определенную работу в этом направлении, масштабы засухи настолько велики, что полное решение этой проблемы в рамках существующих финансовых возможностей Фонда невозможно".

    Масимли считает, что в этом плане важно разработать правовой механизм, который, с одной стороны, оказал бы определенную поддержку Фонду аграрного страхования, а с другой - создал бы условия для решения проблем, связанных с его финансовыми возможностями.

    "Именно поэтому я подготовил проект о внесении засухи в список стихийных бедствий. Важно дать конкретное направление этому проекту после консультаций с соответствующими структурами", - подчеркнул депутат.

    Azərbaycanda quraqlığın təbii fəlakətlər siyahısına salınması təklif olunur
    Azerbaijan may include drought in list of natural disasters

    Лента новостей