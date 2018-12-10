Баку. 10 декабря REPORT.AZ/ "В Азербайджане предлагается создать хлебные бренды".

Как сообщает Report, об этом заявил эксперт Хикмет Абдуллаев на презентации проекта "Умная деревня" (Smart Village) в рамках Международного форума аграрных технологий и зеленой энергии (AgTech and Green Energy).

По его словам, создание хлебных брендов планируется в рамках проекта "Умная деревня".

"В мире существует более 40 видов хлеба, а в Азербайджане печется только около 4 видов. Та же проблема наблюдается в сфере производства сыра. К примеру, в стране не найдешь иных сортов сыра, кроме как коровий, овечий и козий", - подчеркнул Х.Абдуллаев.