Украина получила 50 млн евро от Банка развития СЕ и Италии за уничтоженное жилье

Украина получила 50 млн евро в рамках проекта Банка развития Совета Европы (БРСЕ) "HOME: Компенсация за уничтоженное жилье".

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

Из этой суммы 25 млн евро предоставлено БРСЕ, остальные – при финансовой поддержке правительства Италии.

Рамочное соглашение о втором дополнительном финансировании проекта HOME было подписано 26 июня 2026 года во время Конференции по восстановлению Украины URC-2026 в Гданьске.

Общий объем нового пакета финансирования составляет 100 млн евро, половину из которых – 50 млн евро – обеспечивает правительство Италии через механизм БРСЕ.

Ранее Украина уже привлекла 200 млн евро в рамках предыдущих этапов проекта HOME. За счет этих средств было профинансировано более 6 000 жилищных сертификатов для граждан, лишившихся жилья в результате российско-украинского конфликта.