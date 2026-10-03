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    Украина получила 50 млн евро от Банка развития СЕ и Италии за уничтоженное жилье

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 17:26
    Украина получила 50 млн евро от Банка развития СЕ и Италии за уничтоженное жилье

    Украина получила 50 млн евро в рамках проекта Банка развития Совета Европы (БРСЕ) "HOME: Компенсация за уничтоженное жилье".

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

    Из этой суммы 25 млн евро предоставлено БРСЕ, остальные – при финансовой поддержке правительства Италии.

    Рамочное соглашение о втором дополнительном финансировании проекта HOME было подписано 26 июня 2026 года во время Конференции по восстановлению Украины URC-2026 в Гданьске.

    Общий объем нового пакета финансирования составляет 100 млн евро, половину из которых – 50 млн евро – обеспечивает правительство Италии через механизм БРСЕ.

    Ранее Украина уже привлекла 200 млн евро в рамках предыдущих этапов проекта HOME. За счет этих средств было профинансировано более 6 000 жилищных сертификатов для граждан, лишившихся жилья в результате российско-украинского конфликта.

    Российско-украинский конфликт Финансовая помощь Поддержка Украины Италия
    Ukrayna Avropa Şurası İnkişaf Bankından və İtaliyadan 50 milyon avro alıb
    Ukraine gets €50 million under HOME housing compensation project
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