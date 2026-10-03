Султан Омана совершит государственный визит в Казахстан
Другие страны
- 03 октября, 2026
- 17:35
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Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид 5-6 октября совершит государственный визит в Казахстан.
Как сообщает Report со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Омана, визит состоится по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В ходе визита стороны обсудят различные аспекты двустороннего сотрудничества, направленные на дальнейшее развитие отношений между двумя странами во всех сферах, а также вопросы достижения результатов, отвечающих общим интересам Омана и Казахстана.
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