Султан Омана совершит государственный визит в Казахстан

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид 5-6 октября совершит государственный визит в Казахстан.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Омана, визит состоится по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В ходе визита стороны обсудят различные аспекты двустороннего сотрудничества, направленные на дальнейшее развитие отношений между двумя странами во всех сферах, а также вопросы достижения результатов, отвечающих общим интересам Омана и Казахстана.