В Азербайджане предлагается расширить применение дронов в агарной сфере

В агарной сфере важно расширить применение дронов, поскольку это играет большую роль в распространении болезней.

В агарной сфере важно расширить применение дронов, поскольку это играет большую роль в предотвращении распространения болезней.

Как сообщает Report, об этом представитель министерства природных ресурсов и экологии Казахстана Алиби Газиз сказал на региональном семинаре, организованном в Баку турецким и азербайджанским представительствами Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

"При высадке деревьев болезни можно определять с помощью дронов, но мы определяем их механическими методами. В Казахстане также применяется этот способ", - отметил он.

Он добавил, что Казахстан всегда готов к сотрудничеству с FAO.