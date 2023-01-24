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В Азербайджане предлагается расширить применение дронов в агарной сфере

В Азербайджане предлагается расширить применение дронов в агарной сфере В агарной сфере важно расширить применение дронов, поскольку это играет большую роль в распространении болезней.
АПК
24 января 2023 г. 13:26
В Азербайджане предлагается расширить применение дронов в агарной сфере

В агарной сфере важно расширить применение дронов, поскольку это играет большую роль в предотвращении распространения болезней.

Как сообщает Report, об этом представитель министерства природных ресурсов и экологии Казахстана Алиби Газиз сказал на региональном семинаре, организованном в Баку турецким и азербайджанским представительствами Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

"При высадке деревьев болезни можно определять с помощью дронов, но мы определяем их механическими методами. В Казахстане также применяется этот способ", - отметил он.

Он добавил, что Казахстан всегда готов к сотрудничеству с FAO.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar sahədə dronların tətbiqinin genişləndirilməsi təklif olunur

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