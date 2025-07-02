О нас

В Азербайджане появится новый продуктивный сорт хлопка из Пакистана

В Азербайджане появится новый продуктивный сорт хлопка из Пакистана В Азербайджане появится новый продуктивный сорт хлопка из Пакистана
АПК
2 июля 2025 г. 16:00
В Азербайджане появится новый продуктивный сорт хлопка из Пакистана

В различных регионах Азербайджана проведены экспериментальные посевы с целью определения пригодности семи новых сортов хлопка, привезенных из Пакистана.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель проектов между Министерством сельского хозяйства и Международным агентством по атомной энергии Назакет Исмаилзаде.

Она отметила, что эти сорта были высажены в Сабирабадском, Имишлинском, Самухском и других районах страны и проведены наблюдения за их поведением в местных климатических и почвенных условиях..

По словам специалиста, пакистанские сорта, особенно сорт хлопка "Super Cotton", отличаются урожайностью, качеством волокна, экономией воды, устойчивостью к болезням и вредителям, а также способностью адаптироваться к засушливым условиям. Этот сорт был проанализирован в сравнении с другими сортами, полученными при участии турецких селекционеров, и были выявлены его преимущества.

По словам Исмаилзаде, в рамках проекта были организованы полевые семинары, визиты международных экспертов в Азербайджан и осмотр посевных площадей. В будущем планируется более широкое применение этого сорта.

В 2024 году посевная площадь хлопка в Азербайджане составила 102,8 тыс. гектаров. Посевная площадь увеличилась на 2,7% по сравнению с 2019 годом и на 9,7% по сравнению с 2023 годом. В прошлом году показатели урожайности в Евлахском, Саатлинском, Билясуварском, Нефтчалинском, Бейлаганском и Имишлинском районах были выше среднего по стране. В 2022-2023 годах закупочные цены перерабатывающих предприятий на 1 кг хлопка варьировались от 0,67 до 0,79 маната, а в 2024 году - от 0,76 до 0,78 маната.

В прошлом году экспорт хлопкового волокна увеличился на 70,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 118,5 тыс. тонн, а экспорт хлопковой пряжи увеличился на 3,2% и составил 11,5 тыс. тонн. В 2024 году 86% экспортированного хлопкового волокна пришлось на долю Турции, 8,9% - Туркменистана, 2,6% - Ирана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Pakistandan gətirilmiş məhsuldar pambıq sortu əkiləcək

Самое читаемое

Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
29 июня 2025 г. 00:44
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
28 июня 2025 г. 15:26
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
30 июня 2025 г. 19:47
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
28 июня 2025 г. 13:41
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании Лукойл на Урале Ахмед Гаджиев
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании "Лукойл" на Урале Ахмед Гаджиев
1 июля 2025 г. 21:55
Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
ВидеоЗадержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
2 июля 2025 г. 00:37
МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в Sputnik-Азербайджан
ВидеоМВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан"
30 июня 2025 г. 17:55
МВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
ФотоМВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
1 июля 2025 г. 15:22
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников "Sputnik Азербайджан"
1 июля 2025 г. 14:16
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
1 июля 2025 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi