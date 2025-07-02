В Азербайджане появится новый продуктивный сорт хлопка из Пакистана

В Азербайджане появится новый продуктивный сорт хлопка из Пакистана

В различных регионах Азербайджана проведены экспериментальные посевы с целью определения пригодности семи новых сортов хлопка, привезенных из Пакистана.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель проектов между Министерством сельского хозяйства и Международным агентством по атомной энергии Назакет Исмаилзаде.

Она отметила, что эти сорта были высажены в Сабирабадском, Имишлинском, Самухском и других районах страны и проведены наблюдения за их поведением в местных климатических и почвенных условиях..

По словам специалиста, пакистанские сорта, особенно сорт хлопка "Super Cotton", отличаются урожайностью, качеством волокна, экономией воды, устойчивостью к болезням и вредителям, а также способностью адаптироваться к засушливым условиям. Этот сорт был проанализирован в сравнении с другими сортами, полученными при участии турецких селекционеров, и были выявлены его преимущества.

По словам Исмаилзаде, в рамках проекта были организованы полевые семинары, визиты международных экспертов в Азербайджан и осмотр посевных площадей. В будущем планируется более широкое применение этого сорта.

В 2024 году посевная площадь хлопка в Азербайджане составила 102,8 тыс. гектаров. Посевная площадь увеличилась на 2,7% по сравнению с 2019 годом и на 9,7% по сравнению с 2023 годом. В прошлом году показатели урожайности в Евлахском, Саатлинском, Билясуварском, Нефтчалинском, Бейлаганском и Имишлинском районах были выше среднего по стране. В 2022-2023 годах закупочные цены перерабатывающих предприятий на 1 кг хлопка варьировались от 0,67 до 0,79 маната, а в 2024 году - от 0,76 до 0,78 маната.

В прошлом году экспорт хлопкового волокна увеличился на 70,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 118,5 тыс. тонн, а экспорт хлопковой пряжи увеличился на 3,2% и составил 11,5 тыс. тонн. В 2024 году 86% экспортированного хлопкового волокна пришлось на долю Турции, 8,9% - Туркменистана, 2,6% - Ирана.