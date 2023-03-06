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В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия

В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия В Азербайджане планируется создание перерабатывающих предприятий на территориях агропарков
АПК
6 марта 2023 г. 16:13
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия

В Азербайджане планируется создание перерабатывающих предприятий на территориях агропарков.

Об этом Report заявил заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон Замир Дибиров.

По его словам, на территории Евлахского пилотного агропарка планируется создать перерабатывающее предприятие: "Площадь агропарка составляет 2 855 гектаров. На 129 гектарах этой территории, на непригодном для посева участке, будет создана перерабатывающая зона. Эта территория будет обеспечена необходимой инфраструктурой (свет, газ и вода), после чего мы сможем привлечь инвесторов на эту территорию.

Дибиров отметил, что перерабатывающие предприятия могут быть созданы в секторах плодоводства, семеноводства, производства молочной продукции.

Дибиров сказал, что определены ключевые направления для дальнейшего развития агропарков: “Мы хотим, чтобы агропарки были специализированными, поэтому предполагается кластеризация агропарков. В целом в нашей стране создан 51 агропарк в 32 районах. Площадь этих агропарков составляет 240 тысяч квадратных метров”.

Открытие Евлахского пилотного агропарка состоялось в 2021 году. Проектная стоимость агропарка составляет 103 млн манатов, из них 74 млн манатов - частные, а 29 млн манатов - государственные инвестиции. Планируется создать 100 семейно-фермерских хозяйств на 1 147 гектарах из 2 855 гектаров территории парка. В агропарке 500 человек будут обеспечены постоянной работой, 1 000 - сезонной.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqroparkların ərazilərində emal müəssisələri yaradıla bilər

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