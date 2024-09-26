В Азербайджане изменились условия агрострахования некоторых сельхозпродуктов

В Азербайджане в рамках предоставляемого при господдержке механизма аграрного страхования изменены условия страхования некоторых видов растений.

В Азербайджане в рамках предоставляемого при господдержке механизма аграрного страхования изменены условия страхования некоторых видов растений.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Фонд аграрного страхования.

Нововведения направлены на расширение масштабов агрострахования, более эффективное страхование принадлежащих фермерам сельхозугодий.

С изменениями, максимальная урожайность с 1 га клубники увеличена с 400 ц (40 тонн) до 700 ц (70 тонн), минимальная цена свеклы установлена ​​на уровне 6 манатов за 1 ц, максимальная урожайность с 1 га табачных полей составляет 200 ц, а минимальная цена табака - 30 манатов за 1 ц.

В настоящее время 48 растений 41 вида можно застраховать от многочисленных рисков. Для поддержки фермеров 50% страховой премии, рассчитанной при агростраховании, выплачивает государство.