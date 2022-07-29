В Азербайджане из-за засухи на 100 тыс. га земли уничтожены посевы зерновых

В январе-феврале этого года из-за сильной засухи в Азербайджане примерно на 100 тыс. гектарах земли были уничтожены посевы зерновых.

В январе-феврале этого года из-за сильной засухи в Азербайджане примерно на 100 тыс. гектарах земли были уничтожены посевы зерновых.

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал в интервью Real TV.

"Аналогичную ситуацию мы пережили в 2020 году. Такая ситуация из-за засухи может повториться и в будущем", - сказал он.

Напомним, что в стране в настоящее время продолжается уборка зерна. Для урожая текущего года зерновые были засеяны на площади более 1 млн гектаров, из них примерно 600 тыс. гектаров отдано под пшеницу, 400 тыс. гектаров – под ячмень.