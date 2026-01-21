В Азербайджане из-за морозов выплачено около 1 млн манатов страховых выплат

Нестабильные погодные условия, наблюдаемые в последние дни во многих регионах Азербайджана - снегопады, заморозки - ставят под угрозу урожай местных аграриев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд аграрного страхования.

Фонд призывает фермеров страховать свои посевные площади, особенно фруктовые сады, от морозов и снегопадов в условиях наблюдаемой нестабильной погоды. Одновременно Фонд призывает аграриев, застраховавших свои посевы, внимательно мониторить ситуацию в садах и оперативно сообщать о любых изменениях.

Также сообщается, что Фонд уже начал производить страховые выплаты пострадавшим от заморозков хозяйствам, и объем этих компенсаций стремительно растет. На текущий момент общая сумма страховых выплат в связи с погодными аномалиями (преимущественно заморозками) составила 915 тыс. манатов. Аграрные страховые выплаты были произведены по миндалю, персикам, нектаринам, лимонам, мандаринам, апельсинам, абрикосам, сливам, вишням.

Также отмечается, что если в 2023 году по риску заморозков (обморожений) было выплачено всего 5 тысяч манатов страховых выплат, то в 2024 году страховые выплаты Фонда увеличились до 130 тыс. манатов, а в 2025 году - до 780 тыс. манатов.

Напомним, что выгодный механизм аграрного страхования, предоставляемый при государственной поддержке в Азербайджане, страхует посевные площади от многочисленных рисков, включая заморозки (обморожения) и чрезмерные снегопады.

Ущерб, нанесенный посевным площадям в результате этих происшествий, покрывается Фондом аграрного страхования.