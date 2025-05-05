Фонд агрострахования с начала деятельности выплатил фермерам и хозяйствам около 15 млн манатов

Фонд аграрного страхования с начала своей деятельности выплатил пострадавшим застрахованным фермерам и хозяйствам страховые выплаты на сумму около 15 млн манатов.

Фонд аграрного страхования с начала своей деятельности выплатил пострадавшим застрахованным фермерам и хозяйствам страховые выплаты на сумму около 15 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Напомним, что механизм аграрного страхования с государственной поддержкой в Азербайджане создан на основе турецкой модели TARSİM. Основной особенностью механизма аграрного страхования является предоставление 50%-ной государственной поддержки страховых взносов. Благодаря тому, что половина страховых взносов покрывается государством, фермеры могут застраховать свои хозяйства от многочисленных рисков за минимальную плату. Через аграрное страхование страхуются растениеводческие, животноводческие и аквакультурные (рыбоводческие) хозяйства.