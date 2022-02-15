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В Азербайджане фермерам выплачено около 62 млн манатов в виде субсидий

В Азербайджане фермерам выплачено около 62 млн манатов в виде субсидий Агентство по аграрному кредитованию и развитию при Минсельхозе (ААКР) выплатило 159,5 тыс. фермерам субсидии в размере 61,836 млн манатов на осенние посевы 2021/2022 года.
АПК
15 февраля 2022 г. 14:30
В Азербайджане фермерам выплачено около 62 млн манатов в виде субсидий

Агентство по аграрному кредитованию и развитию при Минсельхозе (ААКР) выплатило 159,5 тыс. фермерам субсидии в размере 61,836 млн манатов на осенние посевы 2021/2022 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Субсидии переведены на “фермерскую карту” сельхозпроизводителей. В соответствии с законодательством, фермеры могут обналичить 25% средств, перечисленных на карту, через банкоматы, а 75% безналичным путем потратить на покупку удобрений, пестицидов, гербицидов, семян и других средств сельскохозяйственного производства.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, в сезоне 2021/2022 за каждый гектар посевов зерновых фермерам выплачивается субсидия в размере 210 манатов. Сегодня выплачиваемые субсидии охватывают около 300 тыс. гектаров посевных площадей.

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Версия на английском языке Nearly 62 million manats in subsidies paid to farmers in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fermerlərə 62 milyon manata yaxın subsidiya ödənilib

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