В Азербайджане фермерам выплачено около 62 млн манатов в виде субсидий

Агентство по аграрному кредитованию и развитию при Минсельхозе (ААКР) выплатило 159,5 тыс. фермерам субсидии в размере 61,836 млн манатов на осенние посевы 2021/2022 года.

Агентство по аграрному кредитованию и развитию при Минсельхозе (ААКР) выплатило 159,5 тыс. фермерам субсидии в размере 61,836 млн манатов на осенние посевы 2021/2022 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Субсидии переведены на “фермерскую карту” сельхозпроизводителей. В соответствии с законодательством, фермеры могут обналичить 25% средств, перечисленных на карту, через банкоматы, а 75% безналичным путем потратить на покупку удобрений, пестицидов, гербицидов, семян и других средств сельскохозяйственного производства.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, в сезоне 2021/2022 за каждый гектар посевов зерновых фермерам выплачивается субсидия в размере 210 манатов. Сегодня выплачиваемые субсидии охватывают около 300 тыс. гектаров посевных площадей.