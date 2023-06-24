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В Азербайджане будут подготовлены предложения по развитию агротуризма

В Азербайджане будут подготовлены предложения по развитию агротуризма Созданное в этом месяце общественное объединение "Ассоциация агротуризма Азербайджана" подготовит предложения по внесению дополнений и поправок в законодательство для развития агротуризма.
АПК
24 июня 2023 г. 17:50
В Азербайджане будут подготовлены предложения по развитию агротуризма

Созданное в этом месяце общественное объединение "Ассоциация агротуризма Азербайджана" подготовит предложения по внесению дополнений и поправок в законодательство для развития агротуризма.

Об этом Report сообщил председатель Ассоциации Эльчин Акберов.

"В настоящее время мы изучаем проблемы тех, кто занимается агротуризмом, и, обобщая их, планируем выдвинуть определенные предложения по их решению. Самым большим преимуществом агротуризма является то, что фермеры, используя местные продукты и доступные возможности, увеличивают доходы региона и помогают преодолеть экономические трудности. Общительность, дружелюбие, гостеприимство фермера - одни из первых признаков, определяющих удовлетворенность клиентов. Те, кто занимается агротуризмом, должны обладать знаниями о том, как понимать, чего хотят туристы, разрабатывать продукты и услуги для удовлетворения этих желаний, предлагать их людям. Без правильного подхода даже самые хорошо управляемые предприятия аграрного туризма никогда не добьются желаемого успеха. Поэтому мы хотим, чтобы предприятия агротуризма выстроили правильную бизнес- и маркетинговую стратегию”, - заявил он.

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