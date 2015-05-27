​В Азербайджане будут изыматься неиспользуемые земли

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения будут наказаны их владельцы. Так, недопустимо неиспользование земель в течение двух последовательных лет после регистрации имущественных прав на земельные участки. Об этом сообщил Report министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

По его словам, министерство сельского хозяйства представило Кабинету министров предложения о внесении поправок в Земельный кодекс и Кодекс административных правонарушений.

"При неиспользовании пригодных для сельскохозяйственного использования земельных участков в течение одного года предусматриваются штрафы. При неуплате штрафов владельцем земли могут быть изъяты. Это правило существует и в европейских странах. Мы также внесли предложения в связи с этим. Если они будут приняты, мы начнем их внедрение", - отметил Г.Асадов.