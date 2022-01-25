В Азербайджане более 8 тысяч женщин занимаются фермерским делом

В электронной информационной системе сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства Азербайджана зарегистрировано более 8 тысяч женщин-фермеров.

В электронной информационной системе сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства Азербайджана зарегистрировано более 8 тысяч женщин-фермеров.

Как передает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на конференции "Роль женского предпринимательства в экономическом развитии Карабаха и Восточного Зангезура" в Баку.

"Женщины-фермеры работают в сфере зерноводства, хлопководства и плодоводства. Их опыт может сыграть важную роль в экономическом развитии освобожденных территорий",- отметила она.