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В Азербайджане более 8 тысяч женщин занимаются фермерским делом

В Азербайджане более 8 тысяч женщин занимаются фермерским делом В электронной информационной системе сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства Азербайджана зарегистрировано более 8 тысяч женщин-фермеров.
АПК
25 января 2022 г. 12:23
В Азербайджане более 8 тысяч женщин занимаются фермерским делом
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В электронной информационной системе сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства Азербайджана зарегистрировано более 8 тысяч женщин-фермеров.

Как передает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на конференции "Роль женского предпринимательства в экономическом развитии Карабаха и Восточного Зангезура" в Баку.

"Женщины-фермеры работают в сфере зерноводства, хлопководства и плодоводства. Их опыт может сыграть важную роль в экономическом развитии освобожденных территорий",- отметила она.

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Версия на азербайджанском языке KTN: "Azərbaycanda 8 mindən çox qadın fermer var"

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