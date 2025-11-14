В Азербайджане аграрный сектор вырос на 1%

В январе-октябре текущего года в Азербайджане произведена аграрная продукция на сумму 12 млрд 529,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год стоимость произведенной в стране продукции растениеводства выросла на 1,5% до 6 млрд 449,5 млн манатов, а продукции животноводства - на 0,4% до 6 млрд 79,9 млн манатов.

На 1 ноября с полей собрано 3 млн 277,8 тыс. тонн зерновых и бобовых культур, включая кукурузу (на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года) 1 млн 735,3 тыс. тонн овощей (-2,8%), 1 млн 157,6 тыс. тонн плодов и ягод (+3,5%).

За 10 месяцев в стране произведено 492,1 тыс. тонн мяса в живом весе, включая птицу (+0,1%), 1 млн 883 тыс. тонн молока (+0,1%), 1 млн 975,2 млн штук яиц (+ на 3%), 14,6 тыс. тонн шерсти (-1,3%) и 186,6 тонн коконов (-22,1%).