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В Астаре прошел последний в году Фестиваль аграрных инноваций

В Астаре прошел последний в году Фестиваль аграрных инноваций В Астаре прошел последний в этом году Фестиваль аграрных инноваций, организованный Центром аграрных инноваций министерства сельского хозяйства Азербайджана.
АПК
21 декабря 2022 г. 16:10
В Астаре прошел последний в году Фестиваль аграрных инноваций

В Астаре прошел последний в этом году Фестиваль аграрных инноваций, организованный Центром аграрных инноваций министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

В мероприятии выступили глава Исполнительной власти Астаринского района Газанфар Агаев и руководитель аппарата Минсельхоза Рафаил Гулиев. Директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров выступил с презентаций проекта Agroinnofest.

На фестивале были продемонстрированы продукция и технологии сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, состоялся "круглый стол", посвященный итогам проекта поддержки Евросоюзом Лянкяран-Астаринского экономического района Азербайджана.

В целях стимулирования интереса молодежи к аграрной сфере в рамках фестиваля были организованы воркшопы (workshop) на тему создания стартапов в сфере сельского хозяйства.

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