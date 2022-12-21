В Астаре прошел последний в году Фестиваль аграрных инноваций

В Астаре прошел последний в этом году Фестиваль аграрных инноваций, организованный Центром аграрных инноваций министерства сельского хозяйства Азербайджана.

В Астаре прошел последний в этом году Фестиваль аграрных инноваций, организованный Центром аграрных инноваций министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

В мероприятии выступили глава Исполнительной власти Астаринского района Газанфар Агаев и руководитель аппарата Минсельхоза Рафаил Гулиев. Директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров выступил с презентаций проекта Agroinnofest.

На фестивале были продемонстрированы продукция и технологии сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, состоялся "круглый стол", посвященный итогам проекта поддержки Евросоюзом Лянкяран-Астаринского экономического района Азербайджана.

В целях стимулирования интереса молодежи к аграрной сфере в рамках фестиваля были организованы воркшопы (workshop) на тему создания стартапов в сфере сельского хозяйства.