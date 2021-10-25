В агропарке Зангилана будет работать сельхозтехника турецкой компании Efe

В агропарк, создание которого планируется в рамках проекта "Умное село" в селе Агалы Зангиланского района, будет доставлена сельскохозяйственная техника производства турецкой компании Efe из провинции Айдын.

В агропарк, создание которого планируется в рамках проекта "Умное село" в селе Агалы Зангиланского района, будет доставлена сельскохозяйственная техника производства турецкой компании Efe Ziraat Aletleri из провинции Айдын.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что стоимость техники составит 800 тыс. долларов США.

Как сообщили в компании-производителе, в сравнении с прошлым годом общая стоимость проданной в Азербайджан аграрной техники выросла почти в 10 раз.

Наряду с Азербайджаном, Efe продает сельскохозяйственную технику в развитые европейские страны, такие как Германия и Франция.

Напомним, что в зангиланском агропарке предусмотрено производство продукции растениеводства и животноводства.