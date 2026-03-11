В аграрном секторе Азербайджана внедрят 33 цифровых модуля

В аграрном секторе Азербайджана планируется внедрить 33 новых цифровых модуля, направленных на развитие системы управления сельским хозяйством.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра сельского хозяйства Сурхай Новрузов на общественных слушаниях в комитете по аграрной политике Милли Меджлиса.

По его словам, с 2020 года в Электронной информационной системе сельского хозяйства (EKTİS) сформирована масштабная база данных, включающая информацию более чем о 600 тысячах фермеров.

"В этой базе отражены все детали - от точного местоположения сельхозугодий и видов выращиваемых культур до сортов растений и объемов собранного урожая", - отметил он.

Новрузов добавил, что с конца 2024 года все проблемы, возникающие в аграрной сфере, были нанесены на карту. С учетом экономической эффективности и доступности данных принято решение подготовить "дорожную карту" из 33 модулей.

По его словам, модули объединены в отдельные программы и направлены на решение проблем как государства, так и фермеров.

Советник министра сообщил, что 7 модулей уже полностью разработаны. До конца 2026 года планируется подготовить 21 модуль, а к началу 2027 года - завершить разработку всех 33 модулей.

Он подчеркнул, что создание каждого модуля осуществляется на основе данных из различных источников, при этом ключевыми являются сведения о почве, климате и водных ресурсах.