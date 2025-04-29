В Агалы начали заключать договора аренды на использование земель в аграрных целях, создано 3 кооператива

12:43 В селе Агалы Зангиланского района начато подписание договоров аренды на использование земель в сельскохозяйственных целях.

В селе Агалы Зангиланского района начали заключать договора аренды на использование земель в сельскохозяйственных целях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, сегодня состоялась церемония подписания договоров аренды с жителями села.

Заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова отметила, что прием заявлений от жителей села Агалы осуществлялся 1-31 марта через информационную систему "Электронное сельское хозяйство":

"В целом от жителей села поступило 74 заявления о предоставлении им сельскохозяйственных земель для использования в посевных целях. Поступившие заявления были проанализированы, 68 заявлений, соответствующих условиям, были одобрены. 5 местным жителям было отказано из-за отсутствия регистрации в селе Агалы, а одному человеку - из-за повторного обращения".

Поскольку на предоставленные участки поступило много заявлений, местных жителей проинформировали о возможности объединения. 32 человека из числа лиц, чьи заявления были утверждены, сформировали 3 кооператива. Таким образом, на освобожденных территориях начали действовать первые кооперативы.

На первом этапе были подписаны договоры аренды между Министерством сельского хозяйства и жителями села, объединившимися в кооперативы. Процесс заключения договоров аренды с другими жителями села, чьи заявления были одобрены, продлится до 31 мая".

Отметим, что срок договоров аренды составляет 2 года для однолетних растений, 5 лет - для многолетних растений. В будущем срок договоров может быть продлен в зависимости от того, насколько фермеры эффективно использовали земельные наделы.

После церемонии подписания участники мероприятия осмотрели демонстрационные посевы Научно-исследовательского института овощеводства на площади 5 га.