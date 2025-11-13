В 2026 году на продуктовые субсидии выделят 66 млн манатов бюджетных средств
- 13 ноября, 2025
- 13:17
В госбюджете Азербайджана на 2026 год предусмотрено 66 млн манатов на продуктовые субсидии.
Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на совместном заседании профильных комитетов Милли Меджлиса.
Министр отметил, что государственная поддержка в виде субсидий является важным инструментом стимулирования развития сельского хозяйства. По его словам, в будущем году на эти цели планируется направить 66 млн манатов бюджетных средств.
Он также подчеркнул, что продолжается программа субсидирования производителей семян и саженцев первой и второй репродукции. На эти цели в 2026 году прогнозируется выделение средств в объеме 8–14 млн манатов, что соответствует уровню текущего года.
