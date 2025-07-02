Узбекистан заинтересован в сельхозпроектах в Карабахе

Узбекистан заинтересован в сельхозпроектах в Карабахе

Узбекистан проявляет интерес к использованию сельскохозяйственных земель Карабаха, как перспективного направления для углубления сотрудничества с Азербайджаном в агропромышленном секторе.

Как сообщает корреспондент Report, об этом журналистам заявил председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов в кулуарах шестого бизнес-форума ОЭС в Шуше.

"Здесь [в Карабахе] есть плодородная земля, и в таком случае интерес будет с обеих сторон - и у Азербайджана, и у Узбекистана. Кроме того, снизятся логистические издержки. Сейчас у нас есть экспорт через Азербайджан в Европу, но объемы импорта низкие. Это повышает стоимость ввоза товаров. Если мы добьемся сбалансированного товарооборота, то предприниматели снизят логистические расходы, что положительно скажется на себестоимости продукции", — добавил он.

Вахабов отметил, что руководство Азербайджана заинтересовано в совместных инициативах в данной сфере.

"Мы общались с руководством KOBİA и предложили: давайте мы отдельно привезем крупных фермеров - опытных, компетентных - чтобы реализовать здесь совместный проект. Например, на паритетных условиях: 50 на 50. Узбекистан будет инвестировать, Узбекистан же будет гарантированно закупать продукцию, которую можно выращивать здесь — ту, которой не хватает у нас", — отметил он.